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Коронавирус с осложнением: тяжелобольная экс-жена Аршавина снова попала в больницу

Алиса Казьмина провела восемь дней в реанимации и четыре дня в искусственной коме из-за острого панкреатита. Но едва оправившись, женщина была сражена новым недугом.

16 марта 2021, 09:13

Фото © Instagram.com/p / sarycheva_nataliia

38-летняя Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, снова попала в больницу. На этот раз медики спасают женщину от последствий коронавируса. Как сообщила в Instagram мать Алисы, у неё серьёзная пневмония.

"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому

"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому

"Моя дочь уже в другой больнице, у неё CoViD и пневмония с осложнением", — написала в соцсетях Наталья Сарычева.

Отметим, что в последнее время бывшую жену Аршавина буквально преследуют несчастья. Сначала ей пришлось бороться с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедает её лицо, а затем она загремела в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому.

Экс-жена Аршавина показала, как изменилось её лицо, которое она долго скрывала из-за тяжёлой болезни

Экс-жена Аршавина показала, как изменилось её лицо, которое она долго скрывала из-за тяжёлой болезни

Во время тяжёлых испытаний Алису поддерживают мама и трое детей, а также первый муж. Андрей Аршавин никак не пытался связаться ни с бывшей женой, ни с 4-летней дочерью Есенией. Зато он в судебном порядке пытается выселить их из особняка под Санкт-Петербургом, который по документам принадлежит матери футболиста.


Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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