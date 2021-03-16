Лайф узнал о состоянии двухлетней малышки из Москвы, в которую вцепилась и покусала овчарка

Немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку на северо-востоке Москвы. Видео © LIFE

Следствие возбудило уголовное дело на хозяина немецкой овчарки, которая напала на двухлетнюю девочку на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичное ГСУ СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — сказано в записи.

Сейчас проводится ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. По информации источника Лайфа, малышка находится в травматологическом отделении, у неё диагностирована рваная рана затылочной области. Состояние маленькой пациентки врачи оценивают как стабильное, рядом с ней находится мама.

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка без намордника. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу.

Авторы