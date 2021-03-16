В Южно-Сахалинске собаки искусали двух детей

В Южно-Сахалинске пара собак напала на детей. Младшего, которому десять лет, агрессивные животные укусили за руки, ноги и даже лицо. Его отбила у животного случайная свидетельница нападения. Как сообщает издание "Сахалин.инфо", спустя полчаса за ногу покусали 17-летнего старшего брата пострадавшего.

Фото © Sakhalin.info

Инцидент произошёл в понедельник, 15 марта, на улице Лермонтова, расположенной в западной части города. Семья детей написала заявление в полицию. Как выяснилось, у собак есть хозяин. Обычно они сидят на привязи.

Фото © Sakhalin.info

Издание отмечает, что в районе происшествия гуляет много бездомных собак и местные жители регулярно обращаются с просьбами их отловить.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе собака породы хаски покусала семь воспитанников школы-интерната. Позже её застрелил участковый, на которого собака также кинулась.

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