Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл во Вьетнам для двусторонних консультаций по безопасности. Тем же самолётом в страну доставлена и безвозмездно передана партия российский вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.