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Категорий: 18

Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Гуманитарный груз отправлен по поручению президента РФ Владимира Путина.

16 марта 2021, 02:20
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл во Вьетнам для двусторонних консультаций по безопасности. Тем же самолётом в страну доставлена и безвозмездно передана партия российский вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Как отмечается, вакцина доставлена по решению президента РФ Владимира Путина. Она будет использована для вакцинации населения Вьетнама против коронавирусной инфекции..

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Ранее глава ПАСЕ заявил, что Евросоюз заинтересован в российской вакцине "Спутник V".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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