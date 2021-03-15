Глава ПАСЕ: ЕС заинтересован в российской вакцине "Спутник V"
Ранее СМИ сообщили, что Брюссель рассматривает возможность переговоров по закупке препарата.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В Евросоюзе есть запрос на российскую вакцину "Спутник V". Об этом на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс.
"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность (закупки препарата для нужд ЕС. — Прим. Лайфа)", — приводит канал "Дума ТВ" слова Дамса.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира, и 15 марта стало известно, что ЕС также рассматривает возможность переговоров по закупке "Спутника V". Однако если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и одобрит использование российской вакцины, то не раньше мая.
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