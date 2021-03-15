На масленичных гуляньях в Татарстане снегоход на полном ходу влетел в 11-летнюю девочку — видео
Школьницу госпитализировали, но позже отпустили домой на амбулаторное лечение.
Снегоход на полной скорости сбил школьницу на масленичных гуляньях в Татарстане. Видео © "ВКонтакте" / PRO Казань / Татарстан
В Свияжске, Республика Татарстан, 11-летняя девочка пострадала, когда на неё во время масленичных гуляний на большой скорости налетел снегоход. Инцидент попал на камеры, видео произошедшего опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что снегоход с водителем и двумя пассажирами на полной скорости несётся в толпу пешеходов и врезается в девочку, когда та бежит ему наперерез. Школьница пролетает несколько метров вместе с транспортным средством, а когда то останавливается, то по инерции проскальзывает по снегу ещё какое-то расстояние. К пострадавшей и виновникам произошедшего тут же подбегают люди, между очевидцами и водителем снегохода завязывается конфликт, а позже мужчина скрывается с места происшествия.
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Как стало известно Лайфу, школьницу после инцидента госпитализировали, но потом отправили домой на амбулаторное лечение.
Информация о произошедшем передана в прокуратуру для организации проверки, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к ответственности. Об этом Лайфу сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
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Ранее Лайф рассказывал, как в Амурской области машина на полном ходу снесла ребёнка, катавшегося на "ватрушке" по льду водохранилища. Авто протаранило тюбинг со школьником.
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