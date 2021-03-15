На масленичных гуляньях в Татарстане снегоход на полном ходу влетел в 11-летнюю девочку — видео

На кадрах видно, что снегоход с водителем и двумя пассажирами на полной скорости несётся в толпу пешеходов и врезается в девочку, когда та бежит ему наперерез. Школьница пролетает несколько метров вместе с транспортным средством, а когда то останавливается, то по инерции проскальзывает по снегу ещё какое-то расстояние. К пострадавшей и виновникам произошедшего тут же подбегают люди, между очевидцами и водителем снегохода завязывается конфликт, а позже мужчина скрывается с места происшествия.