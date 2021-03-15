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Добровинский — о запрете Киркорову на въезд в Литву: "Жестокая любовь" развалит армию Прибалтики?

Артист в течение пяти лет не сможет появляться в стране.

15 марта 2021, 12:52
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © Instagram / fkirkorov</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © Instagram / fkirkorov

Звёздный юрист Александр Добровинский, который представляет интересы известного российского певца Филиппа Киркорова, в беседе с Лайфом прокомментировал решение Литвы о запрете на въезд артиста на свою территорию.

"Мне приятно защищать того, кто представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Очевидно, песня "Зайка моя" может подорвать устои Вильнюса, а "Жестокая любовь" — развалить армию Прибалтики", — рассказал Добровинский.

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Юрист отметил, что получил ответ от департамента миграции МВД Литвы на свою жалобу касательно этого вопроса, однако причины такого решения властей республики не объясняются.

Напомним, Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет. Помимо него в чёрном списке оказались также Олег Газманов, Григорий Лепс и другие отечественные исполнители.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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