В Петербурге возобновили выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса

С начала марта в Санкт-Петербурге возобновили выплаты медикам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусом. Такие субсидии получило уже почти 3,5 тысячи работников медучреждений, сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"В 2021 году Правительство Санкт-Петербурга сохранило систему социальной поддержки медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом. С начала марта выплаты возобновлены — их уже получило почти 3,5 тысячи медиков", — сказал он.

Эргашев отметил, что в прошлом году поддержку от города получило более 11 тысяч сотрудников сферы здравоохранения, сумма выплат превысила 3,35 миллиарда рублей. Также была выделена сумма в размере 37 миллионов рублей членам семей погибших медработников. По словам вице-губернатора, размер помощи остался прежним: пострадавшим работникам — 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, семьям погибших медработников — один миллион рублей.

Тем временем в Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом — число госпитализаций за неделю снизилось на 14%, а еженедельный прирост заболеваемости сократился на 18%. Кроме того, свободна треть коек для лечения пациентов с CoViD-19 и пневмониями.

Ранее Лайф рассказывал, что число выздоровевших после коронавируса россиян превысило 4 миллиона. Доля поборовших болезнь составляет 91% от общего числа заразившихся.

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