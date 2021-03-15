Диетолог объяснила, как избежать глобального срыва во время поста

Пост может стать серьёзным испытанием для организма человека, поэтому неподготовленным людям от введения строгих ограничений в рацион стоит отказаться. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Когай.

По её словам, нежелательно поститься беременным женщинам и кормящим мамам, тем, у кого есть хронические заболевания, особенно сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта. Во всех этих случаях детальное меню нужно обсуждать со своим лечащим врачом, но даже здоровым людям отнестись к посту нужно с умом.

"Во-первых, надо человеку определиться: способен ли он этот пост выдержать. Пост требует некоего внимания к своей еде, но не стоить его путать с диетой. Важно продумать, как вы будете его соблюдать, что будете есть", — рассуждает собеседница Лайфа.

По словам эксперта, очень важно в этот период не терять уровень белка, особенно если человек решил соблюдать строгий пост и отказаться от животных продуктов. В этом случае в рационе у постящегося должно быть достаточно растительного белка в виде бобовых, сои, круп. Не стоит забывать о витаминах и микроэлементах и грамотно компенсировать их недостаток.

"Иначе это может привести к срыву сейчас или к "глобальному" срыву потом, когда пост закончится, что очень нехорошо для здоровья человека", — отмечает Когай.

Напомним, что Великий пост, самый длинный и строгий из всех, начался в этот понедельник. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи.

Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встречают Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это период самых строгих ограничений для постящихся.

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