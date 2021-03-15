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Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Девушка находится под подпиской о невыезде, на неё завели уголовное дело.

15 марта 2021, 11:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_batman_95_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_batman_95_</a></p>

Фото © Instagram / _batman_95_

Полицейские остановили автомобиль, в котором находилась экс-участница шоу "Пацанки" Диана Субботина, и заметили, что у девушки белый нос, который та начала вытирать. Это и послужило поводом для дальнейших разбирательств, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

Отмечается, что блогерша в беседе с сотрудниками полиции сама рассказала о наличии запрещённых веществ, уточнив, что у неё при себе один грамм мефедрона. Она также отдала пакет с порошком, который достала из шапки. Субботина пояснила, что наркотики они вместе с подругой нашли в одном из подъездов района.

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В отношении звезды "Пацанок" возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Субботина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, поймали девушку 14 марта. Вместе с ней в автомобиле находились молодой человек и экс-участница шоу "Пацанки" Зарина Голубцова.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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