Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Полицейские остановили автомобиль, в котором находилась экс-участница шоу "Пацанки" Диана Субботина, и заметили, что у девушки белый нос, который та начала вытирать. Это и послужило поводом для дальнейших разбирательств, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

Отмечается, что блогерша в беседе с сотрудниками полиции сама рассказала о наличии запрещённых веществ, уточнив, что у неё при себе один грамм мефедрона. Она также отдала пакет с порошком, который достала из шапки. Субботина пояснила, что наркотики они вместе с подругой нашли в одном из подъездов района.

В отношении звезды "Пацанок" возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Субботина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, поймали девушку 14 марта. Вместе с ней в автомобиле находились молодой человек и экс-участница шоу "Пацанки" Зарина Голубцова.

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