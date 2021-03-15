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Правительство выделит более 3 миллиардов рублей на водоснабжение Крыма

Средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на ремонт местных сетей водоснабжения.

15 марта 2021, 10:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более трёх миллиардов рублей. Также, по его словам, правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на ремонт жилых домов на полуострове.

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"Мы направим Республике Крым ещё почти 2 миллиарда 150 миллионов рублей на эти цели, а городу Севастополь — более 1 миллиарда 100 миллионов рублей", — отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, выделенные деньги пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на ремонт местных сетей водоснабжения.

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Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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