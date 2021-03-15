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Песков — на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста: Это абсолютно личное дело

Сегодня, 15 марта, православные христиане начинают самый длинный и строгий пост.

15 марта 2021, 10:42

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Соблюдение Великого поста — это личное дело каждого верующего, в том числе президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это относится к личному пространству, и это абсолютно личное дело каждого, поэтому не буду отвечать на этот вопрос", — отметил Песков.

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Напомним, сегодня, 15 марта, православные христиане начинают Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи. Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения — молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а ограничения в пище — лишь инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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