Песков — на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста: Это абсолютно личное дело
Сегодня, 15 марта, православные христиане начинают самый длинный и строгий пост.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Соблюдение Великого поста — это личное дело каждого верующего, в том числе президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это относится к личному пространству, и это абсолютно личное дело каждого, поэтому не буду отвечать на этот вопрос", — отметил Песков.
Напомним, сегодня, 15 марта, православные христиане начинают Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи. Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения — молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а ограничения в пище — лишь инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном.
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