Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру на пост нового госсекретаря Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко уже обсуждали кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12 марта стало известно, что действующий госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота может покинуть этот пост в течение недели. Имя своего преемника он также называть не стал, пояснив журналистам, что это должны сделать "те, кому положено". Интересно, что в РБК в феврале писали, что на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.