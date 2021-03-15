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Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру на пост нового госсекретаря Союзного государства

Действующий госсекретарь Григорий Рапота может покинуть этот пост в течение недели.

15 марта 2021, 10:36

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко уже обсуждали кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Пока не буду говорить какую", прокомментировал представитель Кремля.

Он добавил, что о принятом решении "будет объявлено своевременно".

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12 марта стало известно, что действующий госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота может покинуть этот пост в течение недели. Имя своего преемника он также называть не стал, пояснив журналистам, что это должны сделать "те, кому положено". Интересно, что в РБК в феврале писали, что на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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