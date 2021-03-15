Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру на пост нового госсекретаря Союзного государства
Действующий госсекретарь Григорий Рапота может покинуть этот пост в течение недели.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко уже обсуждали кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Пока не буду говорить какую", — прокомментировал представитель Кремля.
Он добавил, что о принятом решении "будет объявлено своевременно".
12 марта стало известно, что действующий госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота может покинуть этот пост в течение недели. Имя своего преемника он также называть не стал, пояснив журналистам, что это должны сделать "те, кому положено". Интересно, что в РБК в феврале писали, что на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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