В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не принимают на свой счёт заявление Александра Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии. По его словам, наши страны скорее не друзья, а братья.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Всё-таки мы в одном Союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья", — прокомментировал в беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля.

Напомним, заявление, о котором идёт речь, Лукашенко произнёс в субботу, 13 марта, выступая на спортивном празднике "Минская лыжня — 2021". Комментируя недавно вышедшее расследование проекта НЕХТА о его "богатствах", политик произнёс следующее: "Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".

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