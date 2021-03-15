"Для этого есть ФСИН": в Кремле не знают о местонахождении Навального
В пятницу адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении осуждённого оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове.
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