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"Для этого есть ФСИН": в Кремле не знают о местонахождении Навального

В пятницу адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении.

15 марта 2021, 09:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о местонахождении осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео

Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео

Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.

В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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