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Опрос показал, сколько россиян останется без денег через неделю после увольнения

И только 3% населения сможет чувствовать себя комфортно, если лишится работы.

15 марта 2021, 09:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Около четверти россиян останется без денег на комфортное существование после увольнения, им хватит финансов только на неделю. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга Head Hunter, которая провела опрос, передаёт РБК.

Так, 23% респондентов начнут испытывать финансовые трудности уже через семь дней поиска нового места трудоустройства.

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По мнению 20% опрошенных, им хватит денег на две недели, а 15% россиян заявили, что смогут комфортно прожить полтора месяца. Чуть меньшее число людей (11%) отметили, что накопленные сбережения прокормят их на протяжении трёх месяцев, и лишь 3% не будут испытывать проблем при потере работы.

Также 23% респондентов признались, что при увольнении взяли бы в долг у родителей, 16% решились бы занять у родственников и друзей, а 11% отправились бы за кредитом.

В опросе, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие пять с половиной тысяч человек.

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Ранее Лайф сообщал, что половина российских мужчин считает, что женщинам не нужно работать. А вот среди дам это мнение не так популярно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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