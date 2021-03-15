Опрос показал, сколько россиян останется без денег через неделю после увольнения

Около четверти россиян останется без денег на комфортное существование после увольнения, им хватит финансов только на неделю. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга Head Hunter, которая провела опрос, передаёт РБК.

Так, 23% респондентов начнут испытывать финансовые трудности уже через семь дней поиска нового места трудоустройства.

По мнению 20% опрошенных, им хватит денег на две недели, а 15% россиян заявили, что смогут комфортно прожить полтора месяца. Чуть меньшее число людей (11%) отметили, что накопленные сбережения прокормят их на протяжении трёх месяцев, и лишь 3% не будут испытывать проблем при потере работы.

Также 23% респондентов признались, что при увольнении взяли бы в долг у родителей, 16% решились бы занять у родственников и друзей, а 11% отправились бы за кредитом.

В опросе, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие пять с половиной тысяч человек.

Ранее Лайф сообщал, что половина российских мужчин считает, что женщинам не нужно работать. А вот среди дам это мнение не так популярно.

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