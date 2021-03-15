Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Есть и новички: стал известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Уже 24 марта подопечные Станислава Черчесова начнут борьбу за путёвку на мундиаль.

15 марта 2021, 09:42

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

  • Вратари: Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань).
  • Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Жиров ("Зандхаузен" Германия), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
  • Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва).
  • Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК "Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Отметим, что в сборную после скандала с интимным видео вернулся Артём Дзюба, а голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников впервые вызваны в главную команду страны.

Наша сборная отбор начнёт 24 марта с матча в Та-Али против Мальты, 27 марта в Сочи мы сыграем со Словенией, а 30 марта будет выезд в Трнаву на встречу со Словакией.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу

вчера в 18:08

ФИФА заподозрила трёх российских футболистов в применении допинга

сегодня в 08:10
Life

В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

сегодня в 09:59

Соседи рассказали, что происходило в многоэтажке в Москве перед падением 14-летней девочки из окна — видео

сегодня в 09:56

Дробыш оценил "Грэмми" казахстанского диджея Imanbek: Он звучал из каждого "утюга"

сегодня в 09:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1