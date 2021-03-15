Есть и новички: стал известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

Вратари : Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань).

: Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань). Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Жиров ("Зандхаузен" Германия), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Жиров ("Зандхаузен" Германия), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва).

Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва). Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК "Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Отметим, что в сборную после скандала с интимным видео вернулся Артём Дзюба, а голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников впервые вызваны в главную команду страны.

Наша сборная отбор начнёт 24 марта с матча в Та-Али против Мальты, 27 марта в Сочи мы сыграем со Словенией, а 30 марта будет выезд в Трнаву на встречу со Словакией.

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