Есть и новички: стал известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Уже 24 марта подопечные Станислава Черчесова начнут борьбу за путёвку на мундиаль.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.
- Вратари: Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань).
- Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Жиров ("Зандхаузен" Германия), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
- Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва).
- Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК "Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).
Отметим, что в сборную после скандала с интимным видео вернулся Артём Дзюба, а голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников впервые вызваны в главную команду страны.
Наша сборная отбор начнёт 24 марта с матча в Та-Али против Мальты, 27 марта в Сочи мы сыграем со Словенией, а 30 марта будет выезд в Трнаву на встречу со Словакией.
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