ФИФА заподозрила трёх российских футболистов в применении допинга
Речь не идёт о спортсменах, заигранных за национальные сборные.
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Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в связи с использованием допинга против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Спортсменов подозревают в нарушении правил в 2013 году.
"При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды", — уточняется в сообщении.
Имена спортсменов не раскрываются. В РФС отметили, что постоянно контактируют с ФИФА по данному вопросу и окажут игрокам необходимую юридическую помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет за допинг. При этом спортсменка уже заявила о завершении карьеры.
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