ФИФА заподозрила трёх российских футболистов в применении допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в связи с использованием допинга против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Спортсменов подозревают в нарушении правил в 2013 году.