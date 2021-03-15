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ФИФА заподозрила трёх российских футболистов в применении допинга

Речь не идёт о спортсменах, заигранных за национальные сборные.

15 марта 2021, 08:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в связи с использованием допинга против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Спортсменов подозревают в нарушении правил в 2013 году.

"При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды", — уточняется в сообщении.

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Имена спортсменов не раскрываются. В РФС отметили, что постоянно контактируют с ФИФА по данному вопросу и окажут игрокам необходимую юридическую помощь.

Ранее Лайф рассказывал, что российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет за допинг. При этом спортсменка уже заявила о завершении карьеры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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