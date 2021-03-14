Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу
Подводим итоги сегодняшних матчей 22-тура чемпионата России по футболу.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на "РЖД-арене" победил "Сочи" со счётом 3:1. 24-летний нападающий железнодорожников Франсуа Камано оформил дубль, ещё один гол — у Фёдора Смолова. Россиянин, кстати, забивает уже второй раз подряд после выхода на замену.
Единственный мяч у сочинской команды забил Артур Юсупов.
Также сегодня "Краснодар" одержал первую победу в 2021 году. "Быки" на выезде разгромили аутсайдера чемпионата — "Тамбов" — со счётом 4:0. Голы забили Реми Кабелла, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон и Алексей Ионов с пенальти.
Разгром был и в Казани: "Рубин" забил три безответных мяча "Уфе" (3:0). Отличились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.
Отметим, что следующий, 23-й тур состоится среди недели начиная с 17 марта. После в Российской премьер-лиге будет перерыв на матчи национальных команд.
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