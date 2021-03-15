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В Москве с 2 апреля заработают ярмарки выходного дня

Заявку на участие необходимо подать до 19 марта.

15 марта 2021, 09:31
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве с 2 апреля открываются ярмарки выходного дня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Отмечается, что первая сессия продлится до 27 июня.

"Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица", — говорится в сообщении.

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Подать заявку на участие необходимо до 23:59 19 марта через портал mos.ru. Там нужно выбрать онлайн-услугу "Предоставление места на ярмарке выходного дня" в каталоге услуг для бизнеса. Места участникам выделяют по принципу очерёдности, а те, кому их не хватит, попадут в лист ожидания.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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