В Москве с 2 апреля заработают ярмарки выходного дня
Заявку на участие необходимо подать до 19 марта.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве с 2 апреля открываются ярмарки выходного дня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Отмечается, что первая сессия продлится до 27 июня.
"Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица", — говорится в сообщении.
Подать заявку на участие необходимо до 23:59 19 марта через портал mos.ru. Там нужно выбрать онлайн-услугу "Предоставление места на ярмарке выходного дня" в каталоге услуг для бизнеса. Места участникам выделяют по принципу очерёдности, а те, кому их не хватит, попадут в лист ожидания.
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