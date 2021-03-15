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Опубликовано 15 марта 2021, 12:28

В комитете Госдумы назвали число погибших в Сирии российских военнослужащих

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Подробностей там не раскрыли.

Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что за время вооружённого конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.

"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", — отметил Красов в ходе круглого стола Комитета Госдумы по охране здоровья.

Других подробностей депутат не привёл.

СМИ: На севере Сирии нанесён ракетный удар по нефтяной базе
СМИ: На севере Сирии нанесён ракетный удар по нефтяной базе

В сентябре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за пять лет военной операции в Сирии российские войска уничтожили более 133 тысяч боевиков.

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Артур Лапсаков
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