В комитете Госдумы назвали число погибших в Сирии российских военнослужащих

Подробностей там не раскрыли.

Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что за время вооружённого конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.

"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", — отметил Красов в ходе круглого стола Комитета Госдумы по охране здоровья.

Других подробностей депутат не привёл.