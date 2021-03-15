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Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео

А в пятницу Лайф узнал, что в эту колонию из СИЗО доставили некоего "очень важного осуждённого".

15 марта 2021, 06:28

Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове. Видео © LIFE

Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — приехали к ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Именно там, по последним данным, должен будет отбывать наказание их подзащитный. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места.

Лайф снял на видео автозаки, которые двигались из "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального"

Лайф снял на видео автозаки, которые двигались из "Кольчугино" в Покров по "маршруту Навального"

В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове.


Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В УФСИН заявили, что не будут публично объявлять о доставке осуждённого в колонию, а сообщат об этом только родным блогера.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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