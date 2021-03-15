Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео
А в пятницу Лайф узнал, что в эту колонию из СИЗО доставили некоего "очень важного осуждённого".
Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове. Видео © LIFE
Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — приехали к ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Именно там, по последним данным, должен будет отбывать наказание их подзащитный. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В УФСИН заявили, что не будут публично объявлять о доставке осуждённого в колонию, а сообщат об этом только родным блогера.
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