Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео

Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — приехали к ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Именно там, по последним данным, должен будет отбывать наказание их подзащитный. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места.