В Приморье неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны
Следы вандализма уже убрали, а причастных к инциденту ищут правоохранители.
В городе Артёме Приморского края неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в "Инстаграме".
На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.
"После поступления информации о порче памятника специалисты МКУ "Управление благоустройства г. Артёма" смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов", — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Администрация города призвала всех, кому известно что-либо об участниках инцидента, сообщить в полицию.
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