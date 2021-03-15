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В Приморье неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны

Следы вандализма уже убрали, а причастных к инциденту ищут правоохранители.

15 марта 2021, 05:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/artemokrug/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artemokrug</a></p>

Фото © Instagram / artemokrug

В городе Артёме Приморского края неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в "Инстаграме".

На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.

Фото © Instagram / artemokrug

Фото © Instagram / artemokrug

"После поступления информации о порче памятника специалисты МКУ "Управление благоустройства г. Артёма" смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов", — говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Администрация города призвала всех, кому известно что-либо об участниках инцидента, сообщить в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму двое школьников осквернили Вечный огонь. Четвероклассники оставили на монументе неприличные надписи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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