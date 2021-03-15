В Приморье неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны

В городе Артёме Приморского края неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в "Инстаграме".

На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.

Фото © Instagram / artemokrug

"После поступления информации о порче памятника специалисты МКУ "Управление благоустройства г. Артёма" смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Администрация города призвала всех, кому известно что-либо об участниках инцидента, сообщить в полицию.

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