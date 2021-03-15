Россиян предупредили о росте числа мошенничеств на сайтах по поиску работы

Участились случаи мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Об этом сообщили в пресс-службе московской полиции.

"Существует большое количество сайтов с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями, в том числе сайты бесплатных объявлений или группы в социальных сетях. Такие площадки зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленники просят перевести деньги на их счёт в обмен на контакты прямого работодателя. Как только требуемая сумма поступает к ним, они исчезают.

Полиция просит внимательно относиться ко всем предложениям о работе и всегда проверять информацию от неизвестных источников. Кадровые агентства действительно не сообщают название компании и не предоставляют контакты. Если же это происходит, то всегда совершенно бесплатно для человека, который находится в поиске работы.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов.

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