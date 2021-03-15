"Дешёвый театр": Испанская любовница Мамаева обратилась к россиянам и назвала скандал вокруг неё прискорбным зрелищем

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, которую подозревают в любовных отношениях с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, разместила открытое обращение к жителям России.

Девушка отметила, что не хочет и не собирается вступать в споры с кем-либо, в особенности с людьми, которые не разделяют её ценности.

"Это прискорбное зрелище вызывает у меня только отторжение и смущение. Я не хочу думать, что такое поведение и способ достижения роскошной жизни, основанные на лживых слезах и дешёвом театре, свойственны даже ничтожному проценту этой прекрасной страны с населением почти 150 миллионов человек", — гласит текст, размещённый в сториз "Инстаграма" Морено.

Ирен добавила, что не может выразить масштаб отвращения к тому, что её имя связывают с этим скандалом.

Напомним, ранее супруга Мамаева Алана уличила его в измене во время сборов "Ростова" в Испании. После этого модель заявила о намерении расторгнуть брак.

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