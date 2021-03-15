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Билли Айлиш выиграла главную премию "Грэмми", а Бейонсе побила рекорд по числу наград

Лучшим альбомом года стал Folklore Тейлор Свифт.

15 марта 2021, 04:02
<h2>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLnLWU-F3e2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">billieeilish</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CLfPvfWnC_T/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">beyonce</a></h2>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / billieeilish / beyonce

В США завершилось вручение музыкальных премий "Грэмми". Главную награду в номинации "Лучшая запись года" получила Билли Айлиш, исполнившая песню Everything I Wanted.

Лучшим альбомом стал Folklore Тейлор Свифт, а Бейонсе побила рекорд кантри-певицы Элисон Краусс, завоевав за всю артистическую карьеру 28 статуэток. Теперь она лидер среди женщин, однако уступает дирижёру Георгу Шолти, на счету которого 31 премия.

Стоит отметить, что свою первую статуэтку получила и девятилетняя дочь Бейонсе от рэпера Jay-Z Блю Айви. Вместе с мамой она первенствовала в категории "Лучшее музыкальное видео" за клип Brown Skin Girl.

Композиция I Can't Breathe взяла "Грэмми" за лучшую песню года. Она посвящена Джорджу Флойду и борьбе с расизмом

Композиция I Can't Breathe взяла "Грэмми" за лучшую песню года. Она посвящена Джорджу Флойду и борьбе с расизмом

Соперниками девочки в этой номинации были весьма именитые музыканты. Так, на награду претендовали канадский рэпер Дрейк вместе с американским хип-хоп-артистом Future (клип Life Is Good) и британский певец Гарри Стайлз (Adore You).

Ранее Лайф сообщал, что диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс, а в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" приз взяла аудиокнига о российской нефти.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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