Билли Айлиш выиграла главную премию "Грэмми", а Бейонсе побила рекорд по числу наград

В США завершилось вручение музыкальных премий "Грэмми". Главную награду в номинации "Лучшая запись года" получила Билли Айлиш, исполнившая песню Everything I Wanted.

Лучшим альбомом стал Folklore Тейлор Свифт, а Бейонсе побила рекорд кантри-певицы Элисон Краусс, завоевав за всю артистическую карьеру 28 статуэток. Теперь она лидер среди женщин, однако уступает дирижёру Георгу Шолти, на счету которого 31 премия.

Стоит отметить, что свою первую статуэтку получила и девятилетняя дочь Бейонсе от рэпера Jay-Z Блю Айви. Вместе с мамой она первенствовала в категории "Лучшее музыкальное видео" за клип Brown Skin Girl.

Соперниками девочки в этой номинации были весьма именитые музыканты. Так, на награду претендовали канадский рэпер Дрейк вместе с американским хип-хоп-артистом Future (клип Life Is Good) и британский певец Гарри Стайлз (Adore You).

Авторы