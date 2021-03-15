В большинстве российских регионов за последние месяцы вырос уровень безработицы

По итогам ноября 2020 года — января 2021-го уровень безработицы вырос в 78 регионах России, снизился в шести, а в одном — в Якутии — остался неизменным. В целом по стране он составил 5,9%, что на 1,3 позиции выше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании РИА "Новости".

Численность нетрудоустроенных россиян по итогам ноября 2020 года — января 2021 года составила 4,46 миллиона человек. Самые высокие показатели безработицы за этот период зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Туве. По мнению аналитиков, её рост связан с кризисом в период пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что ситуация стала улучшаться, когда был снят ряд ограничений и предприятия возобновили работу.

Также сообщается, что в первом месяце текущего года из 4,3 миллиона безработных около 810 тысяч составили молодые люди до 25 лет. Выросла доля нетрудоустроенных и в старшем поколении — около 860 тысяч человек, или 20,1%. Средний возраст безработного гражданина — 37 лет.

На поиск работы в среднем у россиян уходило семь месяцев, 21,7% не могли устроиться более года, а четверть находила место в течение трёх — шести месяцев.

Минимальный показатель безработицы (2,5%) зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, максимальный (31,6%) — в Ингушетии. В 40 регионах он ниже среднего. Аналитики полагают, что кризис во время пандемии осложнил ситуацию на рынке труда именно в тех субъектах, где всегда были трудности с поиском работы. Тем не менее, по словам экспертов, в текущем году можно ожидать улучшения ситуации по мере стабилизации экономической ситуации.

Ранее эксперт рассказал, когда безработица вернётся на докоронавирусный уровень. Он также призвал оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству.

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