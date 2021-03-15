"Это не повод, чтобы выпрыгнуть": Владелец стаффордов не нашёл связи между укусом его собак и падением школьницы из окна — видео

Владелец стаффордов не нашёл связи между укусом его собак и падением школьницы из окна. Видео © Mash

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего на западе Москвы, когда девочка со следами укусов собак выпала из окна многоэтажки и разбилась.

Школьница состояла на учёте и три дня назад сбежала из дома, передаёт Пятый канал. Некоторое время она ночевала в подъезде, а потом попросилась в квартиру к знакомому. Родителей подростка дома не было, а вот два стаффордширских терьера присутствовали. В какой-то момент парень ушёл, 14-летняя подруга осталась наедине с псами.

Однако владелец стаффордов отрицает взаимосвязь между поведением его питомцев и падением девочки с шестого этажа. По его словам, животные никогда не нападали на людей, даже если следы на теле погибшей действительно укусы, непонятно, почему она бросилась к окну, а не выбежала в подъезд, ведь дверь была открыта.

"На руке просто ссадина, ну, рваная рана на руке, на предплечье. Всё. Но это не повод, чтобы человек выпрыгнул из окна. По Интернету я читал, что собаки её загрызли. Я в шоке, ерунду пишут. Сказали, был укус, но опять же в предплечье. Что там происходило, я не знаю, меня же дома не было, никого не было", — рассказал мужчина в интервью Mash.

Он отметил, что категорически запрещал сыну приводить гостей в его отсутствие, но парень ослушался. Посреди ночи соседи услышали сначала громкий собачий лай, потом крики девочки, которая сидела на подоконнике. Затем она упала. Владелец стаффордов надеется на расследование правоохранительных органов, которые установят, что же всё-таки произошло в ту ночь и кто причастен к смерти школьницы.

Кинолог Владимир Уражевский рассказал, что такое поведение нетипично для собак породы американский стаффордширский терьер. По его словам, эти псы редко проявляют агрессию к людям, поскольку порода бойцовская и приучена нападать только на сородичей.

"Для того чтобы она проявляла агрессию к людям, её надо специально тренировать. Чтобы просто так, на ровном месте собака проявила агрессию — это почти невозможно", — подчеркнул специалист.

Уражевский напомнил, что перед тем, как завести питомца, следует ознакомиться с особенностями породы и посетить кинологические курсы. Собака, как и ребёнок, требует внимания и воспитания, и ответственность за неё всегда несёт владелец.

Напомним, тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли накануне под окнами многоэтажки в Москве. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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