Как обезопасить свой паспорт от криминального кадровика или банкира

Согласно закону 152-ФЗ "О персональных данных" реквизиты паспорта являются уникальными персональными данными гражданина, поэтому порядок их получения, обработки и хранения строго регламентирован, и сделано это не просто так. Ведь известно много случаев, когда злоумышленники, завладев полными данными гражданина, оформляли на него кредит или доверенность, с помощью которой совершались противозаконные сделки. Нередко телефонные мошенники используют паспортные данные, чтобы заставить человека, у которого они выманивают данные о его банковской карте, поверить в то, что он общается с банковским сотрудником. Во всех этих случаях проблема заключается в том, что найти истинного виновника "утечки" паспортных данных, а тем более привлечь его к ответственности после того, как правонарушение уже совершено, бывает крайне трудно. Однако шанс предотвратить преступление и обезопасить себя есть. Нужно лишь чуть внимательнее следить за тем, кто, когда и как получает копии паспортов.

Москвич Дмитрий, потеряв работу, временно, на два месяца, устроился подрабатывать курьером. И через некоторое время получил от налоговой инспекции обвинение в отмывании денежных средств на сумму более 30 млн рублей. Мужчина обратился с заявлением в Следственный комитет, и тогда выяснилось, что нечистоплотные кадровики воспользовались паспортными данными Дмитрия — оформили на него юридическое лицо, по счёту которого проводили незаконные операции. Как в ходе следствия показала экспертиза, все подписи на документах, составленных от его имени, были поддельными. К уголовной ответственности бывших работодателей Дмитрия так никто и не привлёк. А ему самому понадобилось потратить несколько лет на то, чтобы избавиться от налоговых претензий.

— Похожих ситуаций, к сожалению, немало, и все они начинались с "ксерокопии" паспорта, — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Например, в Костроме на ничего не подозревающего человека повесили выплаты по кредитным картам, и понадобилось почти два года, чтобы поймать злоумышленников (решение Дмитровского суда г. Костромы по делу № 1-6/2019). В этом деле, так же как и у Дмитрия, проблем можно было избежать, если бы при передаче данных была проявлена должная осторожность.

Получив паспорт, береги копию

Важно знать, что передавать данные своего паспорта гражданин обязан только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законом.

Например, банки, страховые компании и другие финансовые организации имеют право хранить у себя копии паспортов граждан, если они это делают для целей идентификации клиента (ст. 7 Закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём"). А вот все остальные требовать копии паспорта права не имеют, кроме прямо оговорённых в законе случаев.

Но как же быть с работодателями, ведь в большинстве случаев они паспорт запрашивают?

На это уже не раз отвечал Роструд, который считает, что такое требование работодателей к работникам является излишеством и совершенно незаконно. Более того, с этим мнением согласны и суды (постановление 17 арбитражного апелляционного суда по делу № 17АП-5329/15).

Хотя требования работодателей о предоставлении паспортных данных выходят за рамки закона, не все россияне готовы конфликтовать, но при этом большинство граждан всё же хотели бы себя каким-то образом "подстраховать" на случай, если данные "случайно" попадут от работодателя к злоумышленникам. Варианты защиты есть.

Во-первых, если работодатель запросил копию паспорта, можно поинтересоваться, для какой цели ему нужны данные и какой нормой закона он при этом руководствуется. Вполне возможно, что работодатель делает такие запросы, руководствуясь внутренними нормативными актами компании, в этом случае проще всего избежать конфликта, если копию паспорта предоставлять в обмен на справку от работника, ведущего кадровый учёт, что копию будут использовать для целей внутреннего учёта на основании такого-то положения компании. В случае если в будущем произойдёт какая-либо коллизия с незаконным использованием паспортных данных, такая справка, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью организации, сможет помочь человеку снять претензии со стороны правоохранителей и налоговиков.

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А вот если в такой справке будет отказано, то работнику имеет смысл поинтересоваться, не зарегистрирована ли его компания-работодатель в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора, ведь по закону те компании, которые обрабатывают персональные данные, обязаны состоять в этом реестре (кроме перечисленных в п. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ операторов связи, общественных объединений, религиозных организаций и т.д.). Но и в том случае, если компания-работодатель состоит в нём или на законных основаниях не должна в нём состоять, но имеет право быть оператором обработки данных, она должна получить у каждого своего работника согласие на передачу паспортных данных, как это предусмотрено ст. 6 Закона № 152-ФЗ.

Если же работодатель вообще отказывается каким-либо образом объяснять свои требования об обязательном предоставлении копии паспорта, то россиянин имеет право обратиться с жалобой в территориальное управление Роскомнадзора (этот орган уполномочен рассматривать такие виды правонарушений), и тогда работодателю может грозить штраф от 30 до 50 тыс. рублей за каждый факт незаконного получения копии паспорта (ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ). А после того как организацию признают виновной в данном противоправном деянии, работник сможет обратиться в суд и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, которая полагается ему за каждый факт незаконного использования его персональных данных (ст. 17 Закона № 152-ФЗ).

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