Российские учёные изобрели тест для определения количества коронавируса
Для взятия проб пригоден любой биоматериал.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В России создали первый тест, выявляющий не только факт нахождения коронавируса в биоматериале, но и его количество. Это поможет оценить вирусную нагрузку инфицированного и назначить эффективное лечение, рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
"Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки — иными словами, эффективность лечения", — приводят слова Яцышиной "Известия".
Специалист отметила, что для взятия проб на количественное содержание РНК SARS-CoV-2 пригоден любой биоматериал: мазки из носо- и ротоглотки, мокрота, фекалии, плазма крови и прочие образцы. Тест способен обнаружить от 500 копий генома коронавируса в одном миллилитре образца. Его себестоимость — на уровне стандартного ПЦР-исследования.
В частности, новинку можно применять в обследовании бессимптомных больных и прибывающих в страну. С помощью реагентов можно исследовать окружающую среду на наличие РНК SARS-CoV-2. Любые поверхности, которых касался заражённый, пригодны для анализа, уточнили специалисты Роспотребнадзора.
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