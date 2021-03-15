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Категорий: 18

На Сахалине в квартире обнаружили тело школьника

По информации некоторых СМИ, подросток надышался газом.

15 марта 2021, 05:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Макарове Сахалинской области в одной из квартир обнаружили тело 14-летнего школьника. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что на теле погибшего не обнаружено каких-либо телесных повреждений, в квартире не замечено признаков борьбы. Причины смерти будут установлены с помощью судебно-медицинской экспертизы.

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Как сообщают некоторые СМИ, по непроверенной информации, мальчик надышался газом. В день трагедии он находился дома с родственницей, однако, где она была в момент происшествия, не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз. С 7 марта такие действия официально являются противозаконными.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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