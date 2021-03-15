На Сахалине в квартире обнаружили тело школьника
По информации некоторых СМИ, подросток надышался газом.
Фото © Pixabay
В городе Макарове Сахалинской области в одной из квартир обнаружили тело 14-летнего школьника. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что на теле погибшего не обнаружено каких-либо телесных повреждений, в квартире не замечено признаков борьбы. Причины смерти будут установлены с помощью судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщают некоторые СМИ, по непроверенной информации, мальчик надышался газом. В день трагедии он находился дома с родственницей, однако, где она была в момент происшествия, не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз. С 7 марта такие действия официально являются противозаконными.
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