На Сахалине в квартире обнаружили тело школьника

В городе Макарове Сахалинской области в одной из квартир обнаружили тело 14-летнего школьника. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что на теле погибшего не обнаружено каких-либо телесных повреждений, в квартире не замечено признаков борьбы. Причины смерти будут установлены с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщают некоторые СМИ, по непроверенной информации, мальчик надышался газом. В день трагедии он находился дома с родственницей, однако, где она была в момент происшествия, не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз. С 7 марта такие действия официально являются противозаконными.

Авторы