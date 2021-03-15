Главе сельхозкооператива предъявили обвинение после массового отравления в школах Красноярска
Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
В рамках расследования дела об отравлении учащихся в 27 школах в Красноярске правоохранители предъявили обвинение главе кооператива "Алёнушка", в овощехранилищах которого нашли возбудителей иерсиниоза. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Алёнушка", в овощехранилищах которого в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил передано в следственный отдел и соединено в одно производство с делом по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске более 90 детей отравилось после обеда в школьных столовых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по региону, предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с предварительным диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
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