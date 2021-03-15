Дробыш оценил "Грэмми" казахстанского диджея Imanbek: Он звучал из каждого "утюга"

20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный как Imanbek, стал обладателем премии "Грэмми" за лучший ремикс. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Лайфом объяснил, почему музыкант победил в этой номинации.

"Он в ремиксе стал лучше, чем сам оригинал, и действительно звучал из каждого "утюга", поэтому мне кажется, это объективно", — сказал Дробыш. — "Так что круто, круто. Можете поздравить его от меня".

Напомним, Imanbek победил с ремиксом на песню Roses американского рэпера Saint Jhn. Ему удалось опередить таких конкурентов, как Morgan Page, Rac, Bazzi vs. Haywyre и Louie Vega. А главную награду в номинации "Лучшая запись года" получила Билли Айлиш с песней Everything I Wanted.

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