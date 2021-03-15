Соседи рассказали, что происходило в многоэтажке в Москве перед падением 14-летней девочки из окна — видео

Соседи рассказали, что происходило накануне трагедии в многоэтажке, где 14-летняя девочка выпала из окна. © LIFE

Соседи московской семьи, из окна квартиры которой выпала 14-летняя девочка со следами укусов собак, рассказали, что накануне трагедии подростки распивали алкоголь в подъезде. Как отметили собеседники Лайфа, молодые люди часто собирались на лестничной клетке, после себя оставляя пустые бутылки из-под спиртного.

Что касается владельца стаффордов, из квартиры которого выпала школьница со следами укусов собак, жильцы дома характеризуют его как абсолютно нормального и адекватного человека. Кроме того, какую-либо агрессию со стороны псов наши собеседники также не припоминают.

"Да я его часто видела, очень приятный мужчина", — отметила женщина, добавив, что сосед всегда был любезен с ней.

Вместе с тем собеседница Лайфа отметила, что мужчина не первый раз содержит дома опасную породу собак. Как она рассказала, ранее в семье было три кота. Однако спустя некоторое время их разорвали псы. Какой породы и что в итоге случилось с предыдущими собаками, женщина не уточнила.

Напомним, тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли накануне под окнами многоэтажки в Москве. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь, отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусом его собак и гибелью школьницы. По его словам, животные никогда не нападали на людей, даже если следы на теле погибшей действительно укусы, непонятно, почему она бросилась к окну, а не выбежала в подъезд, ведь дверь была открыта.

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