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В Сочи отец и 13-летний сын погибли при пожаре в квартире, оказавшись в плену огня — страшные фото с места

По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.

15 марта 2021, 10:31
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Сочи в ночь на 15 марта загорелась одна из квартир на Красноармейской улице. В пожаре погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как уточняется, из объятого огнём жилища удалось выбраться 39-летней женщине. Угрозы её жизни нет.

"На место была вызвана пожарная служба. После локализации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и подростка", — говорится в сообщении.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как стало известно Лайфу, женщина спаслась благодаря тому, что выпрыгнула из окна второго этажа. Некоторые СМИ сообщают, что в квартире загорелся электросамокат, что и стало причиной трагедии. Однако, по мнению пожарных специалистов, очаг возгорания находился в другом месте квартиры — там, где стоял подключённый к зарядке ноутбук, уточнил наш источник. Правоохранители в качестве возможной причины пожара рассматривают короткое замыкание.

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Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате пожара в квартире в центре Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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