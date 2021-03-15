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Регион
Опубликовано 15 марта 2021, 13:14
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"На восход солнца не обижаются": В Совфеде ответили на слова украинского депутата об изменении позиции Китая по Крыму

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Визит бизнесменов из КНР на полуостров — позитивный фактор.

То, что Китай демонстрирует повышенный интерес к сотрудничеству с Крымом, — это, безусловно, позитивный фактор. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

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По словам сенатора, прагматичные китайцы понимают, что "вечно вставать в позу и не признавать Крым" слишком нерационально как экономически, так и политически. А такие инициативы со стороны КНР, как поездка предпринимателей в Крым, "подталкивают их де-факто считать полуостров российским", подчеркнул Морозов.

"Что там думает об этом Украина, это же их личное дело. Понятно, что им это не нравится, но на восход солнца не обижаются. Украина постоянно делает самые разнообразные заявления для того, чтобы подчеркнуть свою русофобию и своё несогласие с политикой России", — сказал парламентарий.

Морозов добавил, что если у китайцев в Крыму есть деловые интересы, то партнёрство, конечно же, следует развивать.

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Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что Китай меняет свою позицию по Крыму в сторону признания полуострова российской территорией на фоне скандала с санкциями Киева против инвесторов, намеревавшихся купить украинское предприятие "Мотор Сич". Депутат Вадим Рабинович сообщил, что Пекин направил в российский регион делегацию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнёрских отношений". КНР намерена серьёзно инвестировать в курортный бизнес на полуострове, отметил парламентарий.

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Кристина Шайдуллина
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