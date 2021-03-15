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Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации

Летом ближневосточная страна может возобновить приём путешественников.

15 марта 2021, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Израиль обсуждает с Россией вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации, летом страна надеется возобновить приём туристов. Об этом сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Для Израиля гости из России очень важны. Поэтому, без сомнений, когда идут обсуждения признания сертификатов [вакцинации от коронавируса], речь идёт и о России", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой подготовке к возвращению туризма в 2021 году и 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Шкляр выразил надежду, что туристы будут приезжать в Израиль уже в июле.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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