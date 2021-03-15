Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
Летом ближневосточная страна может возобновить приём путешественников.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Израиль обсуждает с Россией вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации, летом страна надеется возобновить приём туристов. Об этом сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.
"Для Израиля гости из России очень важны. Поэтому, без сомнений, когда идут обсуждения признания сертификатов [вакцинации от коронавируса], речь идёт и о России", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой подготовке к возвращению туризма в 2021 году и 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.
Шкляр выразил надежду, что туристы будут приезжать в Израиль уже в июле.
Ранее Лайф рассказывал, когда для туристов откроется Греция. Путешественники должны будут соблюсти главные условия посещения страны — сделать прививку и сдать анализ на ковид, который выявит антитела.
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