В Кремле прокомментировали задержания на форуме депутатов в Москве

Вопрос о задержаниях на форуме НКО-иноагента необходимо задавать в МВД, однако причины действий правоохранителей были разъяснены участникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Причины задержания, насколько мы понимаем, были разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать как-то причины задержания. Но мы исходим из того, что были отфиксированы определённые нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что на вопрос о том, какие именно нарушения были допущены, смогут ответить в МВД, "это не совсем прерогатива" Кремля.

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