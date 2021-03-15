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В Кремле прокомментировали задержания на форуме депутатов в Москве

На мероприятии были зафиксированы определённые нарушения, отметили там.

15 марта 2021, 10:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вопрос о задержаниях на форуме НКО-иноагента необходимо задавать в МВД, однако причины действий правоохранителей были разъяснены участникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Причины задержания, насколько мы понимаем, были разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать как-то причины задержания. Но мы исходим из того, что были отфиксированы определённые нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Песков отметил, что на вопрос о том, какие именно нарушения были допущены, смогут ответить в МВД, "это не совсем прерогатива" Кремля.

Напомним, утром 13 марта в Москве сотрудники полиции задержали участников форума муниципальных депутатов, который проходил в гостинице "Измайлово". Среди них глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, мундеп от Тимирязевского района Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Позже в МВД сообщили, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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