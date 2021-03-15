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В Турции ввели электронные анкеты для въезда путешественников

Пассажирам, заполнившим специальную форму, будут выдавать так называемый индивидуальный код здоровья.

15 марта 2021, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня вступило в силу требование властей Турции ко всем приезжающим в республику пассажирам о заполнении электронных анкет для получения так называемого кода здоровья (HES code). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Документ можно заполнить на сайте Минздрава за 72 часа до отправки в путь. В анкете прибывающие указывают свои основные данные и адрес, по которому они будут проживать в Турции. Отметим, что ранее такие формы заполнялись от руки на бумаге у стоек паспортного контроля.

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Ранее в Минздраве республики отметили, что с помощью этого кода у сотрудников ведомства будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными коронавирусной инфекцией во время поездки или пребывания в Турции. При регистрации на рейс пассажирам необходимо предъявить заполненную форму в электронном или распечатанном виде представителю авиакомпании. Заполнение этой формы также может быть проверено на границе Турции. Если форма не будет заполнена вовсе или в ней будет указана вводящая в заблуждение информация, то могут применяться правовые и административные санкции.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и некоторых госучреждений. Кроме того, с 15 марта власти Стамбула обязали жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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