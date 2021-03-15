В Турции ввели электронные анкеты для въезда путешественников

Сегодня вступило в силу требование властей Турции ко всем приезжающим в республику пассажирам о заполнении электронных анкет для получения так называемого кода здоровья (HES code). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Документ можно заполнить на сайте Минздрава за 72 часа до отправки в путь. В анкете прибывающие указывают свои основные данные и адрес, по которому они будут проживать в Турции. Отметим, что ранее такие формы заполнялись от руки на бумаге у стоек паспортного контроля.

Ранее в Минздраве республики отметили, что с помощью этого кода у сотрудников ведомства будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными коронавирусной инфекцией во время поездки или пребывания в Турции. При регистрации на рейс пассажирам необходимо предъявить заполненную форму в электронном или распечатанном виде представителю авиакомпании. Заполнение этой формы также может быть проверено на границе Турции. Если форма не будет заполнена вовсе или в ней будет указана вводящая в заблуждение информация, то могут применяться правовые и административные санкции.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и некоторых госучреждений. Кроме того, с 15 марта власти Стамбула обязали жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.

А ранее в Сингапуре назвали возможные сроки открытия границ для туристов. Страна сейчас полностью закрыта для иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу.

Авторы