5 самых необычных отелей в мире, провести ночь в которых сможет и бюджетный путешественник

Многие из нас привыкли, что за белоснежные песчаные пляжи под окном, сказочные виды из номера или необычную локацию отеля нужно платить втридорога. Действительно, мировая индустрия туризма устроена так, что никто не упустит возможности заработать. Однако в мире всё ещё есть удивительные отели, провести ночь в которых сможет позволить себе даже турист с небольшим бюджетом. Лайф собрал список таких мест.

Отель для тех, кто мечтал выспаться в школе

Помните, как во время школьных занятий хотелось выспаться? Если да, то этот отель, расположенный в бывшем здании начальной школы Кеннеди в американском Портленде, для вас! Его создатели воплотили в жизнь мечту многих бывших школьников — делать в здании "альма-матер" всё, что душе заблагорассудится. Некоторые бывшие аудитории превратились в комфортабельные номера. Стены в них украшены сохранившимися со школьных времён классными досками и книжными шкафами.

На школьном дворе под зонтиком можно пропустить бокальчик пива. К слову, собственная пивоварня расположилась на месте бывших подсобных помещений школы. Помимо прочего в самих аудиториях теперь находятся ресторан, несколько небольших баров, кинотеатр, бассейн и сувенирный магазин. Ночь в таком необычном отеле будет стоить чуть более пяти тысяч рублей с человека.

Ночлег отшельника: юрты, вигвамы и вагончики

Не просто отдых, а развлечения настоящей богемной тусовки предлагает уникальный отель, расположенный на западе американского штата Техас в Марфе. На площади в 8,5 гектара расположился один из самых культовых отелей Дикого Запада El Cosmico. Он предлагает самые разнообразные варианты размещения: от тента в стиле африканского сафари или классического американского трейлера для тех, кому нужно жильё подешевле, до роскошных юрт и апартаментов в отдельно стоящем здании. Здесь неважно, сколько ты тратишь. Главное — принять философию приятного ничегонеделания (от англ. — Sweet Do Nothing или ит. — Dolce Far Niente).







Это культура хиппи, сёрферов и аскетов, и её присутствие в народе, как правило, имеет прямое отношение к контакту с природными стихиями. Его не следует путать с ленью — это освобождение от одержимости продуктивностью. Это скорее революционный акт, чем нарушение долга. Это декларация полной свободы и возможность сказать: "Сейчас я ничего не делаю некоторое время". Если вы бывали в Марфе или в подобных местах, вы, возможно, испытали Маньяну (от исп. mañana — завтра). Маньяна обычно не встречается в городах с более чем одним светофором. Маньяна не заботится ни об электронной почте, ни о нормальных часах работы. Маньяна признаёт, что мы не можем иметь всё, что хотим, в любой момент, как персики в январе или приём сотового телефона в Западном Техасе, гласит Маньянафест на сайте El Cosmico.

Насладиться тем самым "ничегонеделанием" можно не только сидя у костра в приятной компании, но и на различных фестивалях, которые проходят здесь с завидной регулярностью, объединяя десятки музыкантов и поклонников альтернативной культуры.

Отель-самолёт в Стокгольме

Многие путешественники любят самолёты, причём настолько, что в буквальном смысле готовы в них жить. Специально для таких туристов шведы открыли весьма необычный отель Jumbojet. Он располагается на территории аэропорта Арланда в Стокгольме в корпусе старого Boeing 747. Своим посетителям отель предлагает самые невероятные варианты размещения. Номера расположены в кабине пилота, отсеке для шасси и даже непосредственно в двигателях самолёта.





На борту располагаются уютное кафе и конференц-зал, в котором "пассажиры" бизнес-класса могут пообщаться в буквальном смысле лицом к лицу.

Есть в отеле и своя терраса, с которой открываются виды на аэропорт и диспетчерскую вышку. Она отлично подойдёт для любителей самолётного споттинга. Несмотря на то что отель стал настоящей достопримечательностью аэропорта шведской столицы, переночевать там сможет и бюджетный турист. Ночь в четырёхместном номере обойдётся примерно в 3500 рублей.

Старинный поезд на песчаном пляже

Ночёвкой в поезде, казалось бы, никого не удивишь, если бы не одно но — его локация. Отель Santos Express расположен прямо на песчаном пляже на берегу Атлантического океана на полпути из Кейптауна в Порт-Элизабет. За время своего существования он стал настоящей достопримечательностью посёлка Мосселбай, температура моря в котором даже зимой не опускается ниже 14–16 градусов.

Помимо стандартных комнат, расположенных в обычных купе, отель предлагает по-настоящему аристократические номера. Отделанные дорогими породами дерева и кожей "королевские сьюты" обойдутся туристам всего в пять с небольшим тысяч за ночь.









Традиционного для российских поездов чая в подстаканниках здесь попить не удастся. Зато на террасе можно насладиться освежающим смузи или тропическим коктейлем. А на ужин подадут свежие морепродукты, которыми славится этот рыбацкий посёлок.

Не отель, а произведение искусства

Возможность провести ночь в настоящем музее современного искусства и потрогать своими руками все его экспонаты предлагает голландский НЕотель (от англ. — Hotel NOT Hotel — отель "Не отель"). Расположенный в самом центре Амстердама, он не случайно стал одной из мировых достопримечательностей. Интерьеры отеля оформлены группой выпускников Эйндховенской академии искусств Collaboration-O, а отдельные номера декорировали всемирно известные художники Арно Коэнен и Ирис Роскам (Arno&Iris).

За книжными шкафами, которые заполняют чуть ли не всё пространство НЕотеля, скрываются номера. Окна этих комнат снаружи выглядят как зеркала, чтобы посетители могли, будто в замочную скважину, понаблюдать за происходящим в холлах.





Каждый из номеров представляет собой настоящий арт-объект со своей собственной концепцией. К примеру, провести ночь здесь можно внутри знаменитого фургончика Volkswagen T1, дизайн которого считается культовым.





Ещё один интересный номер — знаменитый амстердамский трамвай 965 (англ. Cart965), благодаря которому голландская столица даже за пределами страны долгие годы называлась Амстертрам.





Есть в этом отеле и свой "город грехов", который можно отнести не только к печально известному оазису азартных игр и развлечений в Неваде. Это дань уважения городам по всему миру и признание культовых индивидуальных скульптур, которыми они являются. Эти огромные джунгли из стали, стекла и бетона и их впечатляющие горизонты-сцены, на которых мы, современные городские жители, живём своей жизнью и любим свою любовь. Помимо звания культового этот отель имеет славу и весьма демократичного места. Стоимость всех этих уникальных комнат не превышает 50 евро за ночь.





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