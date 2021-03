5 самых необычных отелей в мире, провести ночь в которых сможет и бюджетный путешественник

Отель для тех, кто мечтал выспаться в школе

Ночлег отшельника: юрты, вигвамы и вагончики

Не просто отдых, а развлечения настоящей богемной тусовки предлагает уникальный отель, расположенный на западе американского штата Техас в Марфе. На площади в 8,5 гектара расположился один из самых культовых отелей Дикого Запада El Cosmico. Он предлагает самые разнообразные варианты размещения: от тента в стиле африканского сафари или классического американского трейлера для тех, кому нужно жильё подешевле, до роскошных юрт и апартаментов в отдельно стоящем здании. Здесь неважно, сколько ты тратишь. Главное — принять философию приятного ничегонеделания (от англ. — Sweet Do Nothing или ит. — Dolce Far Niente).