Депутат Госдумы предложила создать единый оклад для молодых учителей
Эта мера необходима из-за того, что зарплаты педагогов в разы отличаются по регионам, подчеркнула она.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Для российских педагогов до 35 лет могут ввести единый федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.
В своём письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко Строкова отметила, что необходимо закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", а также изменить систему оплаты труда учителей до 35 лет, зафиксировав единый оклад.
Парламентарий подчеркнула, что эта мера необходима из-за того, что зарплаты учителей в разы отличаются по регионам. По мнению Строковой, инициатива поспособствует повышению престижа профессии учителя. Кроме того, единый оклад по всей стране позволит молодым специалистам оставаться работать в своих регионах.
Ранее депутат Госдумы Строкова выступила с предложением отменить всероссийские проверочные работы, которые школьники четвёртого, пятого, шестого и 11-го классов должны писать с марта по май. Парламентарий подчеркнула, что ВПР не могут являться конечной формой оценки знаний учащегося и работы педагога.
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