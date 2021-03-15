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Депутат Госдумы предложила создать единый оклад для молодых учителей

Эта мера необходима из-за того, что зарплаты педагогов в разы отличаются по регионам, подчеркнула она.

15 марта 2021, 06:45
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Для российских педагогов до 35 лет могут ввести единый федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

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В своём письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко Строкова отметила, что необходимо закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", а также изменить систему оплаты труда учителей до 35 лет, зафиксировав единый оклад.

Парламентарий подчеркнула, что эта мера необходима из-за того, что зарплаты учителей в разы отличаются по регионам. По мнению Строковой, инициатива поспособствует повышению престижа профессии учителя. Кроме того, единый оклад по всей стране позволит молодым специалистам оставаться работать в своих регионах.

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Ранее депутат Госдумы Строкова выступила с предложением отменить всероссийские проверочные работы, которые школьники четвёртого, пятого, шестого и 11-го классов должны писать с марта по май. Парламентарий подчеркнула, что ВПР не могут являться конечной формой оценки знаний учащегося и работы педагога.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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