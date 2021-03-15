"Техника безопасности — наше всё": В Ленобласти проводы Масленицы чуть не закончились трагедией — видео

В Ленобласти проводы Масленицы чуть не закончились трагедией. Видео © "ВКонтакте" / "Новости Ленинградской области"

В городе Кингисеппе Ленинградской области проводы зимы в последний день Масленицы чуть не закончились трагедией: когда организаторы стали поджигать чучело, оно сильно полыхнуло. Видео инцидента опубликовали в группе "Новости Ленинградской области" в соцсети "ВКонтакте".

"Будьте осторожны, техника безопасности — наше всё!" — заметила ведущая прямо перед происшествием.

На кадрах видно, что артисты с факелами подходят к чучелу, подносят огонь — и происходит вспышка, которая даже отбрасывает одного из организаторов. Горение быстро успокаивается, но пострадавшему приходится отбиваться от языков пламени, катаясь по земле. Вероятно, это произошло из-за использования слишком большого количества средства для розжига.

Инцидент, однако, не остановил празднования. Коллеги артистов на ситуацию отреагировали спокойно: сразу после происшествия раздались возгласы "Гори ясно" и "Вот это да!". О том, как чувствует себя пострадавший, не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, что под Калугой на Масленицу сожгли гигантский замок "Корона людоеда". Организаторы мероприятия пообещали гостям, что яркий праздник поможет сбросить всё плохое.

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