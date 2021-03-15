Губернатор отправил в отставку всё Правительство Ставропольского края после задержания чиновника

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после задержания вице-премьера Александра Золотарёва по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей.

"Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди", — написал он в "Инстаграме".

Как сообщает Владимиров, пока все члены кабмина продолжают работать с приставками и.о. Решение о новом составе правительства глава региона примет после антикоррупционной проверки каждого кандидата.

"Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнёрства", — добавил он.

Напомним, 12 марта следователи задержали заместителя председателя Правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. По данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей. Золотарёва арестовали до 12 мая.

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