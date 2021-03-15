Украине предрекли гибель без русскоязычных книг

Украина не сможет выжить без книг на русском языке. Об этом рассказала издатель Елена Лазуткина.

"Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаем, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг", — приводит слова Лазуткиной "Вести.ua".

Как объяснила специалист, из-за преобладания в крупных городах русскоговорящего населения спрос на российские книги, которые из-за высокого качества стоят дорого, не снижается.

А вот американские бестселлеры из-за высокой цены на права и другие факторы будут продаваться в стране от 400 гривен (примерно 1000 рублей). Сейчас на Украине из-за этого расцветает книжная контрабанда, добавила Лазуткина.

Ещё одним рабочим методом "продажи" книг издатель назвала запреты и привела пример, как люди скупили все тиражи книги "Мастер и Маргарита" в течение нескольких дней, не разобравшись, что под запрет попал не сам роман, а только одно издание.

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