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Украине предрекли гибель без русскоязычных книг

Спрос на них в городах-миллионниках не снижается, несмотря на высокую цену.

15 марта 2021, 10:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина не сможет выжить без книг на русском языке. Об этом рассказала издатель Елена Лазуткина.

"Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаем, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг", — приводит слова Лазуткиной "Вести.ua".

Как объяснила специалист, из-за преобладания в крупных городах русскоговорящего населения спрос на российские книги, которые из-за высокого качества стоят дорого, не снижается.

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А вот американские бестселлеры из-за высокой цены на права и другие факторы будут продаваться в стране от 400 гривен (примерно 1000 рублей). Сейчас на Украине из-за этого расцветает книжная контрабанда, добавила Лазуткина.

Ещё одним рабочим методом "продажи" книг издатель назвала запреты и привела пример, как люди скупили все тиражи книги "Мастер и Маргарита" в течение нескольких дней, не разобравшись, что под запрет попал не сам роман, а только одно издание.

Ранее на Украине рассказали, как американцы "сдадут" Киев ради России. Джо Байдена там сравнили с Бараком Обамой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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