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Категорий: 18

В Кремле отметили попытки политизировать тему поставок "Спутника V" за границу

Тем не менее, по словам Дмитрия Пескова, спрос на препарат значительно превышает предложение.

15 марта 2021, 10:10
<p>Фото © ТАСС / Ashraf Amra / APA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Ashraf Amra / APA Images via ZUMA Wire

В Кремле фиксируют попытки политизировать тему поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V" за границу, но никакие заявления относительно препарата не останавливают добросовестную и планомерную работу Москвы в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Путин с самого начала выступил против политизации этой тематики. Наша общая задача — привить большую часть человечества, чтобы остановить пандемию. Путин всегда был против, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Но, к сожалению, видим, что такие попытки имеют место", — отметил представитель Кремля.

Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"

Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"

Однако никакие политические заявления относительно российских вакцин не останавливают добросовестную и планомерную работу учёных и представителей РФ, добавил Песков. По его словам, спрос на российскую вакцину в мире велик и сейчас он значительно превышает предложение, поэтому РФПИ работает "днём и ночью", чтобы удовлетворить международные заявки на препарат.

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже 50 стран мира.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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