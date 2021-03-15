В Кремле отметили попытки политизировать тему поставок "Спутника V" за границу
Тем не менее, по словам Дмитрия Пескова, спрос на препарат значительно превышает предложение.
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В Кремле фиксируют попытки политизировать тему поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V" за границу, но никакие заявления относительно препарата не останавливают добросовестную и планомерную работу Москвы в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Путин с самого начала выступил против политизации этой тематики. Наша общая задача — привить большую часть человечества, чтобы остановить пандемию. Путин всегда был против, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Но, к сожалению, видим, что такие попытки имеют место", — отметил представитель Кремля.
Однако никакие политические заявления относительно российских вакцин не останавливают добросовестную и планомерную работу учёных и представителей РФ, добавил Песков. По его словам, спрос на российскую вакцину в мире велик и сейчас он значительно превышает предложение, поэтому РФПИ работает "днём и ночью", чтобы удовлетворить международные заявки на препарат.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже 50 стран мира.
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