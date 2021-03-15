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Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран.

15 марта 2021, 07:24
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Евросоюз может начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники в ЕС.

По их данным, власти рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками препарата и для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран ЕС.

В Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе

В Германии оценили шансы вакцины "Спутник V" на одобрение в Европе

Агентство пишет, что ЕС неудачно начал вакцинацию. Там уже одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию. Поэтому, как добавляет Reuters, некоторые члены ЕС ищут свои собственные решения. При этом у бывшего члена блока — Великобритании — напротив, кампания набирает обороты.

Мэр Ниццы попросил у властей Франции разрешения на закупку вакцины "Спутник V"

Мэр Ниццы попросил у властей Франции разрешения на закупку вакцины "Спутник V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже 50 стран мира.

В МИД РФ заявили, что "грязная" информационная кампания против российской вакцины "Спутник V" не завершена

В МИД РФ заявили, что "грязная" информационная кампания против российской вакцины "Спутник V" не завершена

При этом ранее источник в Кремле сообщил, что Запад (в частности, США и их союзники) готовит масштабную информационную кампанию против "Спутника V". По данным собеседника, Вашингтон намерен продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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