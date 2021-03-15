Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Евросоюз может начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники в ЕС.

По их данным, власти рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками препарата и для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран ЕС.

Агентство пишет, что ЕС неудачно начал вакцинацию. Там уже одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию. Поэтому, как добавляет Reuters, некоторые члены ЕС ищут свои собственные решения. При этом у бывшего члена блока — Великобритании — напротив, кампания набирает обороты.

При этом ранее источник в Кремле сообщил, что Запад (в частности, США и их союзники) готовит масштабную информационную кампанию против "Спутника V". По данным собеседника, Вашингтон намерен продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.

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