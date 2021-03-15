Вице-спикер Рады заявила об угрозе нового локдауна на Украине

На Украине коронавирус распространяется стремительно, а вакцинация не способна остановить третью волну, в связи с этим стране может грозить новый локдаун. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

"Украина — в пятёрке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии", — сказала парламентарий на согласительном совете депутатских групп и фракций.

Кондратюк подчеркнула, что, несмотря на начало вакцинации позже намеченного графика, а также отставания её темпов от распространения коронавируса, никто не понёс ответственности. Она отметила, что третья волна CoViD-19 может оказаться более разрушительной, чем предыдущая.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности, а жители Незалежной — "не кролики", поэтому власти не имеют права "на них экспериментировать". Между тем 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

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