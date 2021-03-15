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Таксист Uber "из-за помутнения" изнасиловал уснувшую москвичку

Однако версии случившегося в интерпретации пострадавшей и водителя разнятся.

15 марта 2021, 10:50

В Москве таксист возле дома изнасиловал возвращавшуюся от друзей девушку. Видео © LIFE

27-летняя жительница столицы обвинила таксиста компании Uber в изнасиловании. Как рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах, всё произошло, когда девушка поздно ночью возвращалась домой от друзей. В нашем распоряжении оказались кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как москвичка заходит в подъезд, в это время авто отъезжает от дома.

По словам собеседника, Екатерина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, сев в автомобиль, сразу уснула. А вот проснулась она от того, что таксист насилует её прямо возле дома. Девушке удалось оттолкнуть мужчину и выбежать из машины. Водитель стал преследовать её, но москвичке удалось забежать в подъезд и вызвать полицию.

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В Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке

Однако у 27-летнего таксиста иная версия случившегося. По его словам, пьяная девушка сама соблазнила его, а свои действия он объяснил "помутнением". Уже во время процесса желание у мужчины пропало и ничего не получилось. Тогда пострадавшая оттолкнула его и выбежала из такси.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, с таксиста взяли обязательство о явке.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Новосибирской области умерла, узнав, что 14-летняя дочь забеременела от её сожителя. Девочка скрывала интересное положение от родственников, пока у неё не начал расти живот.

Авторы
Хромов Леонид
Хромов Леонид
Никита Могилев
Никита Могилев

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