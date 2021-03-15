Глава РФПИ рассказал, сколько россиян завершили курс вакцинации "Спутником V"
Россия лидирует в Европе по числу привитых граждан.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Уже 3,5 миллиона россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Россия лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получило 3,5 миллиона человек", — сказал он журналистам.
Дмитриев отметил, что ни одна другая европейская страна не вакцинировала полностью три миллиона человек. РФ, Китай, США, Индия и Израиль входят в топ-5 стран по количеству привитых жителей. Глава РФПИ подчеркнул, что часто с этим показателем сравнивают общее число инъекций, но в России считается полная вакцинация двумя компонентами.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V". Для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.
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