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Глава РФПИ рассказал, сколько россиян завершили курс вакцинации "Спутником V"

Россия лидирует в Европе по числу привитых граждан.

15 марта 2021, 08:20
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уже 3,5 миллиона россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получило 3,5 миллиона человек", — сказал он журналистам.

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Дмитриев отметил, что ни одна другая европейская страна не вакцинировала полностью три миллиона человек. РФ, Китай, США, Индия и Израиль входят в топ-5 стран по количеству привитых жителей. Глава РФПИ подчеркнул, что часто с этим показателем сравнивают общее число инъекций, но в России считается полная вакцинация двумя компонентами.

Ранее Лайф рассказывал, что ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V". Для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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