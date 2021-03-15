Глава РФПИ рассказал, сколько россиян завершили курс вакцинации "Спутником V"

"Россия лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получило 3,5 миллиона человек", — сказал он журналистам.

Дмитриев отметил, что ни одна другая европейская страна не вакцинировала полностью три миллиона человек. РФ, Китай, США, Индия и Израиль входят в топ-5 стран по количеству привитых жителей. Глава РФПИ подчеркнул, что часто с этим показателем сравнивают общее число инъекций, но в России считается полная вакцинация двумя компонентами.