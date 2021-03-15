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"Большое достижение": Вирусолог оценил заинтересованность ЕС в переговорах по закупке "Спутника V"

Отечественный препарат уже используется в некоторых странах, и это хорошо для всех, отметил врач.

15 марта 2021, 12:02
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Новость о том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть закуплена Евросоюзом, положительная, ведь появляется всё больше и больше данных о том, что препарат является безопасным. Такое мнение Лайфу высказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Что же касается ЕС, то здесь вопрос о порядке регистрации, какой объём данных потребуется для регистрации и насколько оперативно это будет сделано, от этого и зависит масштаб вакцинации. Всё больше и больше данных появляется, подтверждающих безопасность нашей вакцины с учётом масштаба вакцинации. Новость эта в любом случае положительная", — сказал Колбасов.

Он отметил, что в ряде европейских стран российский препарат уже используется для вакцинации населения и это хорошо для всех.

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Вирусолог назвал большим достижением то, что Россия наравне с другими участвует в гонке вакцин, в то время как потребности самой страны в полной мере обеспечены.

Ранее глава департамента европейского регулятора Марко Кавалери уточнил, что регистрация вакцины "Спутник V" для применения в Европе состоится не раньше мая.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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